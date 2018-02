Berlin (ots) -



Im WELT-Sportmagazin "Vision Gold" geht es im Februar um große Visionen und geplatzte Träume. Jeder Leistungssportler hat in seiner Karriere ein klares Ziel vor Augen. Doch damit die große Vision vom ersten Platz Realität werden kann, muss der siegessichere Sportler sein Potenzial in vollem Maße entfalten können.



Frank Ziegler ist eine Institution als Bahnradtrainer in Deutschland und weiß solches Potenzial genau zu erkennen. Als er den heute 18-jährigen Timo Bichler vor drei Jahren das erste Mal auf einer schnellen Runde gesehen hat, war ihm schnell klar: Der Junge kann es mal ganz weit schaffen. Das Kuriose daran: Diese Runde war die allererste von Timo Bichler auf einem Bahnrad. Bis dahin war er sehr erfolgreich auf dem Mountainbike unterwegs. Die "Vision Gold"-Reporter haben Ziegler und Bichler in Kaiserslautern besucht. Große Pläne hat auch der 23-jährige Ringer Denis Kudla. Er konzentriert sich als Sportsoldat komplett auf seine Karriere. Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio hat er schon gewonnen, 2017 wurde er Vizeweltmeister. Jetzt träumt er vom ganz großen Wurf.



Doch der Weg zum Sieg hat viele Hürden. Eine davon ist bei Leistungssportlern geradezu vorprogrammiert und hat nicht selten glänzende Sportlerkarrieren beendet: Verletzungen. Wohl selten gab es in Deutschland eine solch hohe Verletzungsdichte vor Olympischen Spielen. "Vision Gold" erzählt stellvertretend für die vielen Unglücklichen die Geschichten der 24-jährigen Skispringerin Svenja Würth und der 23-jährigen Skicrosserin Maggy Aschauer. Beide fehlen in Pyeongchang wegen Kreuzbandrissen.



Wie motivieren sich Svenja Würth und Maggy Anschauer für die Zukunft und wie gehen sie mit den Rückschlägen um? Ist ihr Traum vom Sieg geplatzt? Werden sich die Olympia-Träume der Sportler Timo Bichler und Denis Kudla erfüllen?



"Vision Gold": "Bahnrad, Ringen, Verletzungen: 'Von großen Visionen und geplatzten Träumen'" am 22. Februar um 18.25 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf WELT und nach Ausstrahlung 30 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathek.



