WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Januar überraschend gesunken. Sie sei im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gefallen, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Dies war der erste Rückgang seit fünf Monaten. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Zudem ist der Anstieg im Vormonat mit revidierten 0,4 Prozent geringer als zunächst ermittelt ausgefallen. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs von 0,9 Prozent festgestellt worden.

Die Kapazitätsauslastung in der Industrie fiel ebenfalls überraschend. Sie sank um 0,2 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent. Erwartet worden war ein Anstieg auf 78,0 Prozent./jsl/jkr/he

AXC0210 2018-02-15/15:36