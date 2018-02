Die Erholung des Dow Jones setzte sich auch gestern fort. Und das obwohl es vorbörslich, nach Vorlage der Inflationsdaten, zunächst nicht danach aussah. Heute dürfte der amerikanische Leitindex nun erneut Zugewinne verzeichnen. Die 25.000 Punkte-Marke könnte zurückerobert werden. Mehr Infos bekommen Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.