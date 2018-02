Liebe Leser,

die Barrick Gold-Aktie hat in den vergangenen Tagen ein neues Jahrestief erreicht. Zuletzt kostete die Aktie im März 2016 so wenig. Auch die Jahresbilanz für das noch kurze Jahr 2018 ist ernüchternd. Die Barrick Gold-Aktie hat in den ersten 6 Wochen des Jahres rund 8 % an Wert eingebüßt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wie geht es jetzt mit dem Goldminen-Titel weiter?

In Anbetracht des neuen Tiefs hat sich der etablierte Abwärtstrend weiter fortgesetzt. ... (Johannes Weber)

