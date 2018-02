Petah Tikva, Israel (ots/PRNewswire) -



Advisor Pro unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Optimierung der patientenspezifischen Insulintherapie.



DreaMed Diabetes (http://www.dreamed-diabetes.com), Entwickler von Lösungen für das Diabetes-Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für die Advisor Pro-Plattform erhalten hat, mit der Gesundheitsexperten bei der Behandlung von Typ-1-Diabetes unterstützt werden. Die cloudbasierte Lösung von DreaMed Diabetes erreichte in Pilotstudien eine ähnliche glykämische Kontrolle wie die von medizinischen Experten und vereinfacht gleichzeitig die Patientenerfahrung, indem ein personalisierter Insulin-Behandlungsplan auf der Grundlage der Analyse riesiger Datenmengen aus einer Vielzahl von Quellen angeboten wird.



Advisor Pro verwendet proprietäre Algorithmen, die ereignisgesteuerte Technologien aus den Bereichen maschinelles Lernen und Fuzzy Logic zur Verarbeitung von Daten von einer Reihe angeschlossener Geräte, darunter Insulinpumpen, Blutzuckermessgeräten für kontinuierliche Messungen oder Blutzuckermessgeräten zur Selbstüberwachung, und Informationen zur Nahrungsmittelaufnahme kombinieren. Die Daten werden dann analysiert, um einen informierten und optimierten Behandlungsplan für die Insulindosierung zur Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Glukosespiegels zu erstellen. Als intelligente Entscheidungssoftware lernt Advisor Pro individuelle Muster und unterstützt die hoch personalisierte Insulintherapieplanung für Menschen mit Typ-1-Diabetes, die eine Insulinpumpe verwenden.



DreaMed Diabetes führt derzeit eine multizentrische klinische Studie zur Evaluierung von Advisor Pro durch. Die kontrollierte, randomisierte Studie wird in Partnerschaft mit Glooko durchgeführt, einem führenden Anbieter von Mobil- und Webanwendungen für das Diabetesmanagement. Es wird erwartet, das 112 Patienten in sieben klinischen Zentren in den USA, Europa und Israel daran teilnehmen werden. Ziel der Studie ist es, die Fähigkeit von Advisor Pro im Vergleich zu Diabetes-Experten zu beurteilen, den Blutzuckerspiegel in einem vordefinierten Bereich einzustellen und Hypoglykämie-Ereignisse während eines sechsmonatigen Interventionszeitraums zu verhindern. Die Ergebnisse der Studie werden bis Ende 2018 erwartet. In drei klinischen Pilotstudien, die bisher am Schneider Children's Medical Center of Israel durchgeführt wurden, erreichte Advisor Pro eine ähnliche glykämische Kontrolle wie die, die durch Empfehlungen von medizinischen Experten erreicht wurde.



"DreaMed Diabetes hat sich die Aufgabe gestellt, die Behandlung zu vereinfachen und die Erfahrung der Patienten mit unseren intelligenten, personalisierten Lösungen zur Entscheidungsunterstützung für Patienten und Gesundheitsdienstleister zu verbessern", sagte Eran Atlas, CEO von DreaMed Diabetes. "Unser Produkt ist die einzige Lösung für Entscheidungshilfe bei Diabetes, die die behördliche Zulassung für die Optimierung der Insulinpumpen-Therapie mit Hilfe kontinuierlicher Daten zur Blutzuckermessung erhalten hat. Wir glauben daher, dass es ein wichtiger Begleiter für Ärzte und Patienten sein wird, um eine optimale glykämische Kontrolle zu erreichen. Die Daten aus unseren klinischen Machbarkeitsstudien bestätigen diese Schlussfolgerung. Wir sind mit unserer multizentrischen klinischen Studie für Advisor Pro auf Kurs und planen für den Sommer 2018 eine sanfte Markteinführung dieses revolutionären Produkts in Europa.



Prof. Thomas Danne vom Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult, Hannover, Deutschland, erklärte: "Heutzutage ist die Behandlung von Diabetes komplizierter geworden, vor allem durch kontinuierliche Glukosesensoren, die häufige Messungen und genauere Informationen über den Glukosespiegel unserer Patienten bieten. Nicht alle Pflegeanbieter verfügen über das Fachwissen oder die Zeit, um häufig die riesige Menge von Diabetes-Daten zu analysieren, die für die Entscheidung über eine optimierte Behandlung zur Verfügung stehen, was sich als grundlegend für die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Glukosekontrolle erwiesen hat. Die Lösung von DreaMed bietet Gesundheitsdienstleistern ein einfaches, zuverlässiges, automatisiertes und cloudbasiertes Tool zur Unterstützung bei Entscheidungen. Der daraus resultierende individualisierte Insulin-Behandlungsplan kann eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, Menschen mit Diabetes zu helfen, mehr Zeit im Glukosebereich zu verbringen und ihre Gesundheitsversorgung im Laufe der Zeit zu verbessern."



Über Glukosekontrolle und kontinuierlich arbeitende Glukosesensoren



Insulinabhängige Diabetes ist ein enormes und wachsendes globales Gesundheitsproblem mit einer Prävalenz von mehr als 90 Millionen Menschen weltweit. Die Glukosekontrolle ist der wichtigste Faktor, um die verheerenden Komplikationen von Diabetes zu vermeiden. Trotz der Fortschritte in der Insulintherapie und bei den Geräten zur Blutzuckermessung erreichen die meisten Patienten keine optimale Blutzuckerkontrolle und sind permanenten und kostspieligen Komplikationen ausgesetzt. Mehr und mehr werden von den erstattenden Gesundheitseinrichtungen in jüngster Zeit kontinuierlich arbeitende Glukose-Messgeräte oder Flash Glucose Monitoring-Geräte angenommen, die genauere und leichter zugängliche Informationen über den Blutzuckerspiegel von Diabetikern liefern. Der Weltmarkt für Geräte zur kontinuierlichen Blutzuckermessung und Produkte zur Diabetesüberwachung belief sich im Jahr 2016 auf fast 12,1 Milliarden $. Es wird erwartet, dass der Markt 2017 fast 12,8 Milliarden $ und 2022 20,7 Milliarden $ erreichen wird.[1][2]



Über DreaMed Diabetes



DreaMed Diabetes wurde im Jahr 2014 gegründet und entwickelt Lösungen und entscheidungsunterstützende Werkzeuge zur Optimierung der Insulintherapie für Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Das erste Produkt des Unternehmens, GlucoSitter, wurde für die Closed-Loop-Insulintherapie entwickelt und für Medtronic lizenziert. Das Unternehmen entwickelte daraufhin Advisor, ein Portfolio von entscheidungsunterstützenden Lösungen für Patienten und Gesundheitsdienstleister, das mit seiner einzigartigen, cloudbasierten, kognitiven Technologie dynamische, echte Patientendaten in umsetzbare Erkenntnisse für die Behandlung verwandelt. Zu den Investoren des Unternehmens zählen Medtronic Diabetes, Norma Investments und OurCrowd. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.dreamed-diabetes.com.



1. https://www.reportlinker.com/p0958092/Continuous-Glucose-Monito ring-CGM-Technologies-and-Global-Markets.html



OTS: DreaMed Diabetes newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129604 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129604.rss2



Pressekontakt: im Unternehmen: Tsipi Haitovsky Global Media Liaison DreaMed Diabetes +972-52-5989-892 Tsipihai5@gmail.com