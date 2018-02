Volkswagen sucht bei Apple und Bauhaus Inspiration für das Design seiner neuen Elektroautos.

Volkswagen orientiert sich bei der Konzeption seiner neuen Elektrofahrzeuge am Design von Apple und Bauhaus. "Wir definieren gerade die Volkswagen-Werte neu für das elektrische Zeitalter", sagte VW-Marken-Designchef Klaus Bischoff in einem Reuters-Interview. "Es geht darum, möglichst signifikant, puristisch und klar zu sein. (...) In der Einfachheit wohnt die Zeitlosigkeit ...

