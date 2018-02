Die Investmentbank Oddo BHF hat die Allianz-Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 217 Euro angehoben. Analyst Roland Pfänder begründete seine nun ausgesprochene Kaufempfehlung mit dem hohen Kurspotenzial bei der Aktie sowie einer positiven Gewinndynamik. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie hieß es, die US-Steuerreform wirke sich positiv auf seine Schätzungen für den Versicherungskonzern aus. Des weiteren verwies er auf eine robuste Preisentwicklung bei Sach- und Unfallversicherungen sowie auf Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung./tih/bek Datum der Analyse: 14.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

