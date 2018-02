Upon request by the issuer, long name for following ETF issued by DB X-TRACKERS will change. The change will be valid as of February 16, 2018. ISIN code will remain unchanged.



Current Long Name New Long Name ISIN -------------------------------------------------------------------------------- DBX DAX ETF (DR) Xtrackers DAX UCITS ETF LU02742114 80 -------------------------------------------------------------------------------- Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF LU03808650 21 -------------------------------------------------------------------------------- dbx Eurostoxx Select Div. 30 Xtrackers Euro Stoxx SelDiv30 LU02920955 UCITS ETF UCITS ETF 35 -------------------------------------------------------------------------------- FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF LU02921098 56 -------------------------------------------------------------------------------- DBX MSCI AC ASIA ex JAPAN ETF Xtrackers MSCI AC Asia exJP SW LU03222521 UCITS ETF 71 -------------------------------------------------------------------------------- MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF LU02921093 44 -------------------------------------------------------------------------------- DBX MSCI EMERGING MARKETS ETF Xtrackers MSCI EM Swap UCITS ETF LU02921076 45 -------------------------------------------------------------------------------- DBX MSCI EUROPE ETF (DR) Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF LU02742092 37 -------------------------------------------------------------------------------- dbx MSCI Europe Small Cap UCITS Xtrackers MSCI EU Small Cap UCITS LU03222539 ETF (DR) ETF 06 -------------------------------------------------------------------------------- MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF LU02742097 40 -------------------------------------------------------------------------------- DBX MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF Xtrackers MSCI Pacific exJP UCITS LU03222523 (DR) ETF 38 -------------------------------------------------------------------------------- dbx MSCI Russia Capped UCITS ETF Xtrackers MSCI Russia Cap SW LU03222525 UCITS ETF 02 -------------------------------------------------------------------------------- DBX MSCI USA ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF LU02742106 72 -------------------------------------------------------------------------------- DBX MSCI WORLD ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS LU02742086 ETF 92 -------------------------------------------------------------------------------- db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF LU02921096 90 -------------------------------------------------------------------------------- DBX S&P 500 ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF LU04906185 42 -------------------------------------------------------------------------------- DBX EUROPE 600 BANKS ETF Xtrackers StoxxEU 600 Banks SW LU02921036 UCITS ETF 51 -------------------------------------------------------------------------------- dbx Stoxx Global Sel. Div. 100 Xtrackers StoxxGlb SelDiv100 SW LU02920961 UCITS ETF UCITSETF 86 --------------------------------------------------------------------------------



