Wie schon in Europa haben auch die Anleger an der Wall Street zur Handelseröffnung am Donnerstag die zuletzt aufkeimenden Inflationsängste abgeschüttelt. Der Dow Jones stieg um 0,9 Prozent auf 25.114 Zähler, der S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2117 Punkte zu und der Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf 7200 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...