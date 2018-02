Mineralölkonzerne machen ein Geheimnis daraus, was sie mit jedem Liter Benzin verdienen. Ein Studie deckt nun die Margen auf. Das Ergebnis: Der Kraftstoffverkauf lohnt sich für die Konzerne - weniger für die Pächter.

60 Stunden in der Woche hinter der Kasse stehen und dennoch am Existenzminium leben - laut dem Tankstellen-Interessenverband (TIV) ist das die bittere Realität vieler Tankstellenpächter. Der Vorsitzende des TIVs, Peter Hengstermann, prangerte daher kürzlich in der "Welt" die prekären Verhältnisse im Tankstellengeschäft an, die an eine Form der Leibeigenschaft erinnere. Seine Forderung: Eine Art Mindestlohn für die Pächter. Zwei Cent je Liter, nicht weniger, sollen die Betreiber der Zapfsäulen von den großen Mineralölherstellern bekommen.

Die Forderung blieb ungehört. Die organisierten Pächter bekommen nun aber neue Argumentationshilfen. Geliefert hat sie der Energie-Informationsdienst (EID).

Dieser hat die britische Beratungsgesellschaft "Wood Mackenzie" beauftragt, die Brutto-Gewinnmargen europäischer Tankstellenbetreiber zu errechnen. Das Ergebnis: Tankt der Kunde einen Liter Superbenzin, bleiben nach Bezugskosten und Abgaben an den Staat über zehn Cent übrig. Bei Dieselkraftstoffen sind es etwas mehr als neun Cent (siehe Grafik).

Um das ganze Ausmaß der Einnahmen vorstellbar zu machen, lohnt eine kleine Rechnung: 2016 wurden in Deutschland umgerechnet 21,7 Milliarden Liter Diesel und 23,1 Milliarden Liter Superbenzin verkauft. Bei den vom EID angegebenen Daten beläuft sich die Bruttomarge daher grob auf über vier Milliarden Euro. Eigentlich genug Geld, um die Forderung vieler Pächter zu erfüllen.

Zusammensetzung der Benzinpreise

Der EID gibt an, dass der Vertrieb, der Transport und das Marketing circa acht Cent je Liter kosten würden. Über zwei Cent blieben dann übrig. Doch laut dem TIV kommen diese zwei Cent bei den Tankstellenbetreibern nicht an, sondern weniger als die Hälfte. Ein Sprecher des TIV spricht teilweise von Provisionen zwischen 0,5 bis 0,6 Cent je Liter und rechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...