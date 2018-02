Tsipras sei verantwortlich für eine "armselige" politische Verschwörung. Die Anschuldigungen gegen ihn seien "diffamierend" und von "Pseudo-Zeugen" vorgebracht, sagte Samaras in einer im Fernsehen übertragenen Botschaft am Donnerstag. Der ehemalige Regierungschef Samaras von der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...