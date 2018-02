Liebe Leser,

mit einer V-förmigen Umkehr hatte der Ballard Power-Kurs in Ende Januar auf die Pressemitteilung des Unternehmens reagiert, mit dem dieses auf die Shortattacke des Hedgefonds Spruce Point Capital Management geantwortet hatte. Steil schossen die Notierungen wieder in die Höhe und für eine kurze Zeit sah es so aus, als wäre der Spuk schnell wieder vergessen. Doch es kam anders.

Die allgemeine Schwäche des Gesamtmarktes ließ auch die Ballard Power-Aktie Anfang Februar ... (Dr. Bernd Heim)

