Es ist in den letzten Monaten ruhig um die Aktie von Incyte geworden. Seit dem Rekordhoch bei 132,14 Dollar vom März 2017 hat die Biotech-Gesellschaft in der Spitze 47 Prozent an Wert verloren. Im Zuge der schwachen Kursentwicklung sind auch die Übernahmegerüchte abgeflacht. Doch auf dem aktuellen Niveau lohnt sich wieder ein Blick auf Incyte. Anleger sollten im ersten Halbjahr den Titel nicht aus den Augen verlieren - richtungsweisende Studiendaten stehen an.

