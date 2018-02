Schwäbisch Gmünd (ots) -



Über diese Spielsets freuen sich Kinder zu Ostern garantiert



Vom coolen Schlauchboot bis zur königlichen Muschelkutsche: Das umfassende Sortiment von Schleich begeistert Jungen und Mädchen gleichermaßen und lässt keine Wünsche offen. Da wird die Ostereiersuche zum besonderen Erlebnis - und dem anschließenden Spielspaß sind keine Grenzen gesetzt. Schleich verrät, welche spannenden Spielsets dieses Jahr als Überraschung im Osternest strahlende Kinderaugen garantieren.



Der Frühling ist im Anmarsch und das Osterfest steht vor der Tür - Zeit, sich Gedanken zu machen, mit welchen Kleinigkeiten man die Osternester dieses Jahr befüllen kann. Mit den Highlight-Produkten von Schleich lassen sich actionreiche Expeditionen in den Dschungel unternehmen, Abenteuer auf dem Reiterhof erleben - und in mystische Unterwasserwelten eintauchen. Von hochwertigen, liebevoll bemalten Einzelfiguren bis hin zu abwechslungsreichen Spielwelten: Das Sortiment bietet unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten, die langanhaltenden Spielspaß garantieren, pädagogisch wertvolles Spielen ermöglichen und die Fantasie der Kinder fördern.



Schleich Oster-Highlights 2018



42346 Horse Club Pick-up mit Pferdeanhänger



Viele Pferde sind aufgeregt, wenn sie im Hänger mitfahren. Die Pferdepflegerin sorgt dafür, dass die hübsche Friesenstute keine Angst hat und während der Fahrt gut versorgt ist. Praktisch: Nach der Ankunft lassen sich auch andere Anhänger an dem Pick-up befestigen.



- Das Set beinhaltet einen Pick-up mit Anhänger und abnehmbarem Dach, eine Pferdepflegerin und ihre Stute sowie einen Fahrer, Reitausrüstung und Zubehör. - UVP*: 49,99 EUR - Für Kinder von 5-12 Jahren.



42370 Horse Club Mobile Tierärztin mit Hannoveraner Fohlen



Mit dem Tierarzt-Set, das verschiedene Figuren und komplettes Arztzubehör beinhaltet, können Kinder die Verletzungen ihrer kleinen Lieblinge gesund pflegen, sie anschließend zurück in den Stall fahren und viele weitere Szenarien mit der Tierärztin nachspielen.



- Das Set besteht aus einem Pferdeanhänger, einer Tierärztin und passendem Zubehör sowie einem Hannoveraner Fohlen inklusive Halfter. - UVP*: 39,99 EUR - Für Kinder von 5-12 Jahren.



42421 Farm World Hühnerstall - NEU!



Pünktlich zu Ostern wird die bunte Bauernhofwelt um ein neues Set erweitert: Im Hühnerstall mit Gehege tummeln sich Hahn, Henne und Küken. Kleine Farmer können sich liebevoll um sie kümmern und gleichzeitig das Leben auf dem Land kennenlernen.



- Das Set beinhaltet einen Hühnerstall mit abnehmbarem Dach und einer Klappe, ein Gehege, ein Hahn, eine Henne, zwei Küken, ein Nest und Eier. - UVP*: 19,99 EUR - Für Kinder von 3-8 Jahren.



42379 Farm World Traktor mit Anhänger



Der Traktor mit Anhänger sowie einem Bauern und zusätzlichen Accessoires gehört zu den Highlights der bunten Bauernhofwelt.



- Das Set besteht aus einem Traktor mit Anhänger. - UVP*: 49,99 EUR - Für Kinder von 3-8 Jahren.



42352 Wild Life Schlauchboot mit Ranger



Bereit für eine rasante Fahrt durch den Dschungel? Ranger Tom ist Kapitän des Schlauchboots, das auf der Wasseroberfläche schwimmen kann.



- Das Set besteht aus einem Schlauchboot mit hochklappbarem Motor und einem Ranger. - UVP*: 21,99 EUR - Für Kinder von 3-8 Jahren.



42351 Wild Life Quad mit Anhänger



Auf ins Abenteuer! Ranger Alex braust mit seinem coolen Quad durch den Dschungel und kann in dem abnehmbaren Anhänger wilde Tiere transportieren und zurück zur Dschungel Forschungsstation CROCO bringen.



- Das Set besteht aus einem Quad mit Anhänger und einem Ranger. - UVP: 29,99 EUR - Für Kinder von 3-8 Jahren.



42460 bayala® Königliche Muschelkutsche



Die geheimnisvolle Meereswelt Meamare ruft: Eine Hauptattraktion ist die glitzernde und fahrbare Königliche Muschelkutsche mit Seepferd, die - je nach Anlass - umdekoriert werden kann.



- Das Set beinhaltet eine Muschelkutsche, ein Seepferd, eine Meerjungfrau sowie einen Meerjungmann und passendes Zubehör. - UVP: 34,99 EUR - Für Kinder von 5-12 Jahren.



42173 bayala® Pflege- und Futterset Einhorn und Pegasus



Wenn man ein Einhorn oder einen Pegasus füttern möchte, braucht man viel Geduld - denn die Wunderwesen sind äußerst scheu. Wenn man dann endlich ihr Vertrauen gewonnen hat, lassen sie sich streicheln und fressen irgendwann sogar aus der Hand.



- Das Set besteht aus einer Einhorn-Figur, einer Schmuck-Box und Pflege-Zubehör. - UVP: 21,99 EUR - Für Kinder von 5-12 Jahren.



