München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Montag treten die ehemaligen Eiskunstlauf-Stars Katarina Witt und Denise Biellmann zum sportlichen Wettstreit an. Die Nachrichtenmoderatoren Petra Gerster und Jan Hofer beweisen am Dienstag, dass sie nicht nur ernsthafte News präsentieren, sondern auch spontan lustig sein können. Als "Hausmeister Krause" sorgte Tom Gerhardt mit seiner Serientochter Janine Kunze für jede Menge Spaß. Am Mittwoch feiern die beiden Comedians an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton ihr Wiedersehen. Im TV-Dreiteiler "Tannbach" spielen Jonas Nay und Henriette Confurius ein verliebtes Romeo-und-Julia-Paar. Am Donnerstag treten sie beim Wissensquiz gegeneinander an. Für harmonische Töne zum Wochenausklang sorgen die Sänger Gunther Emmerlich und Günter Wewel am Freitag, wenn sie sich bemühen, möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Dazu müssen sie die richtigen Antworten auf spannende Fragen wie diese finden:



Wie konnte Ludwig van Beethoven trotz Schwerhörigkeit und späterer Taubheit sein Klavier besser hören? a) Er platzierte einen riesigen Teller Reis neben das Klavier. b) Er verband seine Ohren durch Draht mit seinem Flügel. c) Er ließ sich eine Blechkuppel auf sein Instrument bauen.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 19. bis 23. Februar 2018 im Überblick: Montag, 19. Februar - die ehemaligen Eiskunstlauf-Stars Katarina Witt und Denise Biellmann Dienstag, 20. Februar - die Nachrichtenmoderatoren Petra Gerster und Jan Hofer Mittwoch, 21. Februar - die Comedians Tom Gerhardt und Janine Kunze Donnerstag, 22. Februar - die Schauspieler Jonas Nay und Henriette Confurius Freitag, 23. Februar - die Sänger Gunther Emmerlich und Günter Wewel



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de Fotos über www.ard-foto.de