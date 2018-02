Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchains Investition KODAKCoin führt Community Channel auf ICOxConnect.com ein

Vancouver, British Columbia. 15. Februar 2018 - Global Blockchain Technologies Corp. (TSX V: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ("GBT" oder das "Unternehmen") meldet, dass KODAKOne (ein Produkt der WENN Digital), ein vollständig registriertes anfängliches Coin-Emissionsangebot (ICO, Initial Coin Offering), in dem GBT ein führender Investor ist, seine Community-Entwicklung u. Aktivitäten von der ICOxConnect.com Community-Plattform aus ausrichten und leiten wird. ICOxConnect.com ist ein Produkt der ICOx Innovations Inc. ("ICOx Innovatons").

ICOx Innovations ist ein Unternehmen, das Designer und Konstrukteure von Kryptoökonomien unterstützt, die ihre Token in Beachtung der geltenden Gesetze verkaufen können. Diese werden allgemein als anfängliche Coin-Emissionsangebote (ICO, Initial Coin Offering) bezeichnet. ICOx Innovations berichtet, dass ihr erstes Kunden-Token, KodakCoin, ihre Community-Entwicklung u. Aktivitäten von der ICOxConnect.com Community-Plattform aus ausrichten und leiten wird. KODAKCoin , ein Produkt der WENN Digital, wurde auf der Consumer Electronic Show 2018 angekündigt und ICOxConnect.com ist die erste konformitätsbedingte soziale Plattform und Informationsplattform für Token-Besitzer der Blockchain-Branche, um Token-Besitzer und Beteiligte mit dem Führungsteam der Token-Emissionsgesellschaften zu verbinden.

ICOxConnect.com ist die erste und bis dato einzige Community-Entwicklungsplattform, die gezielt ihre Notierungen auf ICOs beschränkt, die die geltenden Gesetze beachten. Die Plattform ICOxConnect.com zielt darauf, ein Forum für Gemeinschaften zu bieten, die Coins unterstützen, die im Einklang mit den geltenden Gesetzen sind.

Shidan Gouran, President von GBT, sagte: "Die KODAKCoin ICO ist weiterhin im Zeitplan und wir sind begeistert, dass die KODAKOne-Community eine sichere und geregelte Plattform mit ICOxConnect.com haben wird, auf der die Community hinsichtlich des geregelten ICO Fragen stellen und Antworten erhalten kann."

Bruce Elliott, President von ICOx Innovations, sagte: "Durch den wirksamen Einsatz der ICOx Innovations-Plattform und unserer strategischen, regulatorischen, operativen Blockchain- und Kryptowährungs-Services sind wir in der Lage, die Entwicklung von KODAKCoin zu unterstützen und haben uns beraten, um zu gewährleisten, dass das ICO und die laufenden Geschäfte der KodakCoin durch WENN Digital in einer fairen, transparenten und regulatorisch konformen Art unter Einhaltung der geltenden Gesetze geführt werden."

Cameron Chell, Chairman von ICOx Innovations, sagte: "Wir haben eine Anzahl weiterer großer Organisationen, die sich danach umsehen, ihre Kryptoökonomien mit operativer Einsicht von ICOx Innovations und mit dem Wissen aufzulegen, dass ICOxConnect einen Community-Entwicklungskanal anbietet, der im Einklang mit den geltenden Gesetzen steht und ein Hauptentscheidungsfaktor bei ihrer Wahl war, eine Partnerschaft mit ICOx Innovations einzugehen.

Mittels Verwendung der Blockchain-Technologie generiert die KODAKOne-Plattform ein verschlüsseltes digitales Besitzrechteregister für Fotoarchive und Fotografen, um neue und archivierte Arbeiten zu registrieren, die sie dann innerhalb der Plattform lizenzieren können. Mit der Kodak Coin können sich partizipierende Archive und Fotografen an der neuen Ökonomie für Fotografie beteiligen, Zahlungen für die Lizenzierung ihrer Arbeit unmittelbar nach dem Verkauf zu erhalten, einen Anteil der Gesamteinnahmen der Plattform zu erhalten. Sowohl Berufs- als auch Amateurfotografen können ihre Arbeit sicher auf einer sicheren Blockchain-Plattform verkaufen.

Für weitere Informationen: www.globalblockchain.io

Im Auftrag von:

GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP.

Shidan Gouran President (416) 854-3017

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Global Blockchain Technologies Corp. ist eine Investmentgesellschaft, die Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors bietet, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird.

GBT ist an der CSE notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich GBT sind bei SEDAR unter www.sedar.com, der CSE unter www.theCSE.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Über ICOxConnect

ICOxConnect ist eine konformitätsbedingte soziale Plattform und Informationsplattform für Token-Besitzer, um Glaubwürdigkeit zu fördern und Token-Besitzer, interessierte Beteiligte und Token-Emissionsgesellschaften vor Missinformation und schädlichen Phishing-Programmen in der heutigen digitalen Welt zu schützen. ICOxConnect bietet eine führende konformitätsbedingte soziale Plattform, um Token-Emissionsgesellschaften ihre Token-Besitzergemeinde in einer konformen Art glaubwürdig zu erreichen.

Für weitere Informationen: www.iconxconnect.com

Über ICOx Innovations Inc.

ICOx Innovations bietet eine Plattform zum Entwurf und Schaffung von Kryptoökonomien, die real existierende Probleme mit etablierten Organisationen lösen, die durch die Verwendung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen profitieren und ihr Geschäft vergrößern können. Die ICOx Innovations ICO-Plattform ist konformitätsbedingt und verbindet rigorose strategische Planung, Kapitalstruktur, technische Integration und Token-Wirtschaftsmodellenwicklung, die zur Schaffung nachhaltiger Ökonomien für ihre ICO-Kunden konzipiert sind.

Für weitere Informationen: www.icoxinnovations.com

Über WENN Digital

WENN Digital ist in Partnerschaft mit Kodak der Urheber der KODAKOne-Plattform und der KODAKCoin-Kryptowährung. WENN Digital ist ein erfahrenes Entwicklungs- und Betriebsteam mit tief greifender Fachkompetenz bei der geschützten Blockchain-Entwicklung, Big-Data, Urheberrechten, Bilderkennung durch künstliche Intelligenz und Monetarisierungssysteme nach einer Lizenzierung. WENN Digital hat eine strategische Geschäftsbeziehung zum Deloitte Analytics Institute in Berlin und dem Deloitte Blockchain Institute in München. Ferner nutzt WENN Digital die Marktposition ihrer 30jährigen Tochtergesellschaft WENN Media, die mit ungefähr 2.500 professionellen Fotografen zusammenarbeitet. WENN Digitals aktives operatives Verwaltungssystem für Urheberrechtsverletzungen liefert heute Einnahmen für Fotografen weltweit und wird Phase 1 der KODAKOne-Plattform bilden.

Für weitere Informationen: www.kodakcoin.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

