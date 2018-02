Die Klimatisierung von Schaltanlagen erfolgt am einfachsten durch Filterlüfter, die im Schaltschrank eingebaut sind und kühlere Umgebungsluft durchleiten. In der Lebensmittelproduktion wird diese Lösung ungern eingesetzt, weil auf diesem Weg Luftfeuchtigkeit in den Schaltschrank eindringt. Gegen das Eindringen von Strahlwasser (bei Anlagenreinigungen) müssen Filterlüfter durch eine Strahlwasserhaube geschützt werden. Der bessere und vor allem sicherere Weg zur Schaltschrank-Klimatisierung beziehungsweise -Kühlung in der Lebensmittelindustrie ist daher die Kühlung der Schaltschrankluft mit Kaltwasser mithilfe eines Luft/Wasser-Wärmetausches: Dadurch entfällt der Luftaustausch zwischen dem Schaltschrank und seiner Umgebung - Luftfeuchtigkeit aus der Umgebung gelangt nicht mehr in den Schaltschrank.

Die bislang erhältlichen Wasserkühlungen zur Schaltschrank-Klimatisierung konnten in Bezug auf das hygienische Design nicht alle dafür maßgeblichen Vorschriften erfüllen. So war zum Beispiel die beim Anbau eines Luft/Wasser-Wärmetauschers geforderte glatte Gehäuseoberfläche - etwa durch ein integriertes Display - nicht gegeben. Baut man solche Wärmetauscher dagegen in den Schaltschrank ein, dann sind von außen Verschraubungen sichtbar; diese widersprechen aber auch den Richtlinien des Hygienic Design. ...

