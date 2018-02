Es ist der zweite Fehlschlag innerhalb weniger Monate: Ein von Merck entwickelter Wirkstoff fällt bei einer Lungenkrebs-Studie durch. Dabei knüpfen die Darmstädter große Hoffnungen daran.

Bei seinen Ambitionen, im Onkologiegeschäft stärker Fuß zu fassen, müssen der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck und sein US-Partner Pfizer einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In einer Studie brachte der von Merck entwickelte Krebsimmun-Wirkstoff Bavencio für Lungenkrebs-Patienten keine Überlebensvorteile gegenüber der Vergleichstherapie. Sie hat damit ihr Ziel verfehlt.

Für den Darmstädter Konzern ist es der zweite Fehlschlag mit dem Wirkstoff innerhalb weniger Monate. Bereits im November floppte der Wirkstoff in einer Studie gegen Magenkrebs. Damit dürfte es Merck und Pfizer schwer fallen, im Bereich der Krebsimmuntherapie gegenüber den führenden Konkurrenten aufzuholen.

Dabei ist Bavencio eines der Schlüsselprodukte für Merck und ein wichtiger Hoffnungsträger, der das längerfristige Wachstum der Merck-Pharmasparte sichern soll.

Das Mittel wurde im vergangenen Jahr bereits zur Behandlung von bestimmten Formen von Haut- und Blasenkrebs zugelassen. Schon diese beiden Zulassungen gelten als großer Erfolg für Merck, nachdem der Konzern zuvor über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg keine Neuentwicklung aus eigener Forschung auf den Markt gebracht hatte.

Der US-Konzern Pfizer hatte sich vor drei Jahren für einen Betrag von bis zu 2,8 Milliarden Dollar in das Projekt eingekauft und treibt seither die klinische Forschung an dem Mittel gemeinsam mit Merck voran. Allerdings ist bisher schwer einzuschätzen, was Bavencio kommerziell wirklich für die beiden Pharmahersteller bringen kann. Klar ist nur, dass sie über Haut- und Blasenkrebs hinaus weitere Zulassungen brauchen, um ein größeres Umsatzpotenzial für das Mittel zu erschließen.

Merck und Pfizer testen Bavencio daher insgesamt in rund 30 klinischen Studien ...

