Düsseldorf (ots) - Ex-NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) wird Manager bei ThyssenKrupp. Dies berichtet die "Rheinische Post" (Freitagausgabe) unter Verweis auf mehrere Quellen im Konzern. Der in Essen lebende Duin (49) hat heute (15.Februar) bei Thyssenkrupp Industrial Solutions angefangen. Er wird zum 1. März 2018 in Dortmund die Personalverantwortung für mehrere Geschäftseinheiten im Anlagenbau übernehmen. Duin ist Volljurist und war früher im Bundestag und im Europaparlament.



