Schwarzach am Main - Snap-Aktie so teuer wie seit rund acht Monaten nicht mehr - Aktienanalyse Nach Vorlage der Quartalszahlen kam es bei Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu einem deutlichen Kurssprung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...