Die Aktien der RWE-Tochter Innogy erleiden am Nachmittag einen Schwächeanfall. Sie verlieren 2,1 Prozent auf 30,77 Euro. Im Tagestief rutschte der Wert zwischenzeitlich bis auf 30,10 Euro ab. Im Handel wird auf einen Bericht im "Manager Magazin" verwiesen, demzufolge das Unternehmen die Kosten nicht in den Griff bekomme. Dabei solle es sich um weitere Belastungen in Höhe von 400 Millionen Euro handeln. Innogy hat sofort reagiert und dementiert. "Die genannten Zahlen entbehren jeder Grundlage", so ein Unternehmenssprecher gegenüber Dow Jones zu dem Bericht. Die Prognose für 2018 gelte nach wie vor. Die Aktie von RWE stellt mit einem Minus von 1,5 Prozent das Schlusslicht im DAX.

February 15, 2018 10:42 ET (15:42 GMT)

