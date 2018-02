Lieber Leser,

Agnico Eagle Mines hat am Mittwochabend die Ergebnisse per 2017 vorgelegt. Diese sind aus Sicht von Analystenerwartungen positiv ausgefallen. Per viertes Quartal 2017 hatten Analysten beim Umsatz einen Anstieg von ca. 11 % erwartet. Mit 565 Mio. US-Dollar wurde im Vergleich zum Vorjahr allerdings ein Plus von 13,22 % erzielt. Auf Jahresbasis lag der Umsatz bei 2,24 Mrd. US-Dollar und damit über der Schätzung der Analysten von 2,21 Mrd. US-Dollar.

Ergebnis je Aktie ... (David Iusow)

