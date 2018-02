zu Teil 3: Vernetzung von IP-Geräten

Selbstlüftende Fenster, smarte Sanitäreinrichtungen und elektrifizierte Möbel sind ein Beispiel für mehr Komfort und Sicherheit und schaffen darüber hinaus die entsprechenden Rahmenbedingungen, um auch im Alter länger in den eigenen vier Wänden leben zu können. Diese Entwicklung erfordert eine entsprechende Erweiterung der zugrundeliegenden elektrischen Infrastruktur und bietet damit neue Marktchancen für das Elektrohandwerk.

Nur wo eine Stromversorgung vorhanden ist, kann automatisiert werden. Diese Erkenntnis ist auf den ersten Blick einfach, gewinnt aber im Licht aktueller Entwicklungen im Smart Home eine neue Bedeutung. Durch die Miniaturisierung von Steuerungseinheiten, wie etwa bei den Digitalstrom-Klemmen, können zusätzlich elektrische Geräte auch vernetzt werden. Durch die Digitalisierung und die geringe Größe der Bauteile ist es möglich, auch Fenster, Möbel, Sanitäreinrichtungen und andere festinstallierte Vorrichtungen der Gebäudetechnik zu vernetzen, die dadurch erweiterte Funktionalitäten bereitstellen.

An dieser Stelle geht es mir nicht darum, bei der Elektroinstallation die Automatisierung mit zu planen. Dies ist bei Digitalstrom ohnehin nicht notwendig, da sich mit dem System alle Geräte auch nachträglich über die bestehenden Stromleitungen oder über IP vernetzen lassen. Vielmehr möchte ich darauf hinweisen, dass die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung aktuell immer mehr Hersteller veranlassen, ehemals gänzlich »un-elektrische« Vorrichtungen mit eigener Logik und Funktionalitäten auszustatten, die Elektroanschlüsse an bisher nicht üblichen Positionen erfordern. Dem steigenden Aufkommen an Netzwerk-fähigen Geräten muss ebenso Rechnung getragen werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Haushalte und damit Akteure in der Heimautomation. Sowohl die Stromanschlüsse für Digitalstrom-Powerline- als auch die IP-Netzwerk-Infrastruktur sollten von Beginn an bei Neubauten oder Sanierungen eingeplant werden, um aufwändigen und schmutzverursachenden Nachverkabelungen so weit als möglich vorzubeugen.

Beispiel Badezimmer

Anhand einer Badezimmerausstattung will ich aufzeigen, welche Produkte bereits heute mit intelligenten, hilfreichen Funktionen erhältlich sind - entsprechend platzierte Stromanschlüsse vorausgesetzt. Das Badezimmer zählt zu den Wohnbereichen, die vergleichsweise wenige elektrische Anschlüsse haben: In der Regel befinden sich dort ein Leuchtenanschluss, ein bis zwei Steckdosen und vielleicht noch ein Lüfteranschluss. Dem steht aber ein rasch wachsendes Angebot an neuen Lösungen gegenüber, die ein Umdenken bei der Planung der erforderlichen Anschlussstellen notwendig machen.

Höhenverstellbare Waschbecken

Diese bieten einen wesentlichen Vorteil bei der ergonomischen Gestaltung von Sanitäranlagen (Bild 10). Küchenhersteller wie Tielsa bieten diese Art von Waschbecken bereits an.

Durch die motorgetriebene Höheneinstellung können Bewohner mit unterschiedlicher Körpergröße die für sie optimale Höhe des Waschbeckens per Knopfdruck ...

