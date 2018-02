Mainz (ots) -



Im neuen ZDF-Thriller "Jenseits der Angst" versucht eine Modedesignerin dem unerklärlichen Alptraum zu entkommen, zu dem ihr Leben geworden ist. In Berlin haben die Dreharbeiten zu diesem "Fernsehfilm der Woche" begonnen. Neben Anja Kling, Benjamin Sadler und Moritz Grove spielen Milena Dreissig, Svenja Jung, Dirk Borchardt, Tobias Oertel und viele andere. Das Drehbuch stammt von Thorsten Näter, der auch Regie führt.



Modedesignern Lisa Hembach (Anja Kling) irritiert ihre Umgebung. Sie wirkt fahrig und fühlt sich verfolgt; ihr unterlaufen schwere Fehler. Lisa selbst ist ihr Verhalten unerklärlich, und sie hat Angst, den Verstand zu verlieren. Ehemann Ronald (Benjamin Sadler) versucht nach Kräften zu helfen und Schaden vom alteingesessenen Familienunternehmen abzuwenden.



Trotz allem wird eine geplante Fashion-Show ein großer Erfolg. Auf der After-Show-Party allerdings glaubt Lisa zu sehen, wie Ronald sie mit einem der Models betrügt. Auf dem Heimweg verursacht sie einen Autounfall, bei dem das Model offenbar getötet wird. Sie begeht Fahrerflucht. Ronald hilft ihr und verwischt die Spuren.



Buchhalter Stefan (Moritz Grove) verehrt Lisa und hat ein Auge auf sie. Als er feststellt, dass jemand Lisa mit Psychopharmaka vollpumpt, verdächtigt sie ihren Mann Ronald und beginnt ihm nachzuspionieren. Was hat er vor? Will er sie in den Tod treiben und die Firma an sich reißen?



"Jenseits der Angst" ist eine Produktion der JoJo Film- und Fernsehproduktion GmbH, Eberhard Jost. Die Redaktion im ZDF hat Gabriele Heuser. Die Dreharbeiten in Berlin dauern voraussichtlich bis zum 15. März 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



