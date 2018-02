BERLIN (Dow Jones)--Auch die IG Metall in Niedersachsen hat dem Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie zugestimmt. Bereits am Vortag hatte sich Nordrhein-Westfalen dem Pilotabschluss aus Baden-Württemberg angeschlossen. "Hier ist ein außerordentlich umfassender Tarifabschluss gelungen: beim Entgelt und bei der Arbeitszeit. Darüber können die Beschäftigten sich sehr freuen", sagte IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger.

Die Einigung mit den Arbeitgebern hat eine Laufzeit bis Ende März 2020. Sie sieht laut Gewerkschaft ab April eine Lohnerhöhung von 4,3 Prozent vor. Für März 2018 erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von 100 Euro. Nächstes Jahr bekomme jeder Beschäftigte ein tarifliches Zusatzgeld in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsgehalts und einen Festbetrag, der 400 Euro betrage. Zudem können die Mitarbeiter dem Vertrag zufolge für zwei Jahre ihre Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden verkürzen.

