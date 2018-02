FRANKFURT (Dow Jones)--Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat keine rechtswidrige Abschalteinrichtung beim BMW 320d gefunden. Das Fahrzeug erfüllt die rechtlichen Vorgaben vollumfänglich, wie der Autokonzern mitteilte. Die Behörde war dem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) vorgebrachten Vorwurf nachgegangen, wonach BMW ähnlich wie VW bei einem Dieselfahrzeug in der Motorensteuersoftware eine Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung einsetze.

"Grundsätzlich gilt: Fahrzeuge der BMW Group werden nicht manipuliert. Unsere Dieselmotoren sind sauber", wird BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich in der Mitteilung zitiert. Die Ergebnisse des KBA würden zudem darauf schließen lassen, dass die von der DUH bemängelten Abgaswerte durch "erzwungene Fahrsituationen und fehlerhafte Versuchsdurchführung" zustande kamen, so der Münchener Konzern. "Das Vorgehen der DUH halten wir deshalb für unseriös und ohne jegliche Aussagekraft", so Fröhlich.

Beim KBA war niemand für weitergehende Informationen zu erreichen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2018 10:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.