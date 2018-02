Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen von 104 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal des Flugzeugbauers habe den operativen Schwung durch die A320neo-Auslieferungen unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollten sich die aktuellen Probleme mit den Triebwerken nur als temporär und vergleichsweise einfach lösbar erweisen, stehe deutlichen Margenverbesserungen und den Unternehmenszielen in diesem Jahr nur wenig im Wege./tih/zb Datum der Analyse: 15.02.2018

ISIN: NL0000235190