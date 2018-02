Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Optimierte Geländebelegung mit den modernen Hallen 11, 12 und 13



- Rund 1 400 Sonderveranstaltungen zu allen Aspekten der Bildung



Vom 20. bis 24. Februar geht es auf dem Messegelände in Hannover um die Zukunft der Bildung. Die Bildungsmesse didacta bildet alle Aspekte des lebenslangen Lernens ab. Dies sind "Frühe Bildung", "Schule / Hochschule", "Berufliche Bildung / Qualifizierung" und "didacta DIGITAL".



Bildung als globale Herausforderung



"Als weltweit größte und Deutschlands wichtigste Bildungsmesse wird die didacta 2018 zur entscheidenden Plattform für die Akteure des Bildungsbereiches", sagt Dr. Andreas Gruchow, der im Vorstand der Deutschen Messe AG verantwortlich für die didacta 2018 ist. "Als bewährter 'Bildungsgipfel im Flachland' ist die didacta in Hannover zu Beginn der Legislaturperiode der erste Meilenstein für die neue Regierung bei der Verwirklichung der Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft sowohl bundesweit wie auch für Niedersachsen. Zugleich ist die didacta in Hannover internationaler denn je: Von den mehr als 800 Ausstellern kommen nahezu 130 Aussteller aus rund 50 Ländern. Damit schafft die didacta 2018 beste Voraussetzungen, Bildung als eine der zentralen Herausforderungen im globalen Wettbewerb anzunehmen. Dafür spricht auch, dass der von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen organisierte Gemeinschaftsstand einen neuen Rekord aufstellt: Mehr als 60 Deutsche Auslandsschulen präsentieren sich dort während der didacta in Hannover", erklärt Dr. Gruchow.



Vier zentrale Themenfelder



"Frühe Bildung", "Schule / Hochschule", "Berufliche Bildung / Qualifizierung" und "didacta DIGITAL" - in diesen vier zentralen Themenfeldern positionieren sich während der didacta 2018 die entscheidenden Unternehmen und Institutionen der Bildungsbranche, die neue Angebote für alle Stationen des lebenslangen Lernens vorstellen. "Von klassischen Lehrbuchverlagen wie Cornelsen, Klett und Westermann über Produzenten von Schulausstattungen wie EinrichtWerk und die Vereinigten Spezialmöbelfabriken bis hin zu Global Playern wie Google und Microsoft, die Wege in die Digitalisierung der Bildung eröffnen, reicht das Spektrum der Aussteller auf der didacta 2018 in Hannover", sagt Dr. Gruchow und ergänzt: "Wir erleben in Hannover, wie Menschen dazu befähigt werden, mit lebenslangem Lernen ihre Selbst- und Informationskompetenz zu stärken." Dr. Gruchow hebt zudem die neue Platzierung der didacta 2018 auf dem weltweit größten Messegelände hervor: "Die belegte Nettofläche von rund 33 000 Quadratmetern erstreckt sich in diesem Jahr erstmals über die großen, modernen Hallen 11, 12 und 13, um auf kurzen Wegen alle Stationen des lebenslangen Lernens abzubilden. Wie im Idealfall auch im echten Leben, gehen alle Bereiche nahtlos ineinander über. Das verbesserte Ausstellungskonzept, das wir gemeinsam mit dem Didacta Verband e. V. und dem Verband Bildungsmedien e. V. als ideellen Trägern der didacta entwickelt haben, ermöglicht den Besuchern somit bestmögliche Orientierung und stellt zudem den Ausstellern eine optimale Infrastruktur zur Verfügung."



Premiere auf der didacta: Startup-Valley für junge Unternehmen aus dem Bildungsbereich



Dass die Bildungsbranche neue Wege beschreitet, zeigt sich auch in der zunehmenden Zahl von Startups, die mit völlig neuen Ansätzen ihren Beitrag zum lebenslangen Lernen leisten wollen. Die didacta 2018 reagiert auf diese Entwicklung mit der Premiere des 400 Quadratmeter großen Startup-Valleys. "Damit erhält die EdTech- und Startup-Szene des Bildungsbereiches die Möglichkeit, sich ihren Zielgruppen zu präsentieren und Kontakte zu neuen Kunden, Investoren und strategischen Partnern zu knüpfen", sagt Dr. Gruchow. Mit vielversprechenden Namen wie EduHeroes, SchoolFox oder Robo Wunderkind versammeln sich mehr als 50 junge Unternehmen im Startup-Valley, das mit seiner offenen Fläche mit Kaffeebar und Loungebereich wie eine Coworking-Umgebung gestaltet ist.



Hochkarätige Veranstaltungen und Foren für einen intensiven Diskurs



"Zu unseren Aufgaben als Veranstalter der didacta 2018 gehört auch, beste Voraussetzungen für den dringend erforderlichen Diskurs über Bildungsthemen zu schaffen", betont Dr. Gruchow. "Kontrovers diskutierte Themen wie Lehrermangel, Inklusion und die Digitalisierung der Bildung finden daher auf der didacta 2018 nicht nur mit den Angeboten in den drei Messehallen Resonanz, sondern werden auch mit rund 1 400 Sonderveranstaltungen aufgegriffen, beispielsweise mit Foren, Workshops und Vorträgen, in denen die wichtigsten Akteure des Bildungssektors ihre Konzepte zur Diskussion stellen. Die didacta 2018 wird somit zum idealen Ort, um von der Politik bis zu den Lehrmittelproduzenten Mitstreiter für bessere Möglichkeiten des lebenslangen Lernens zu finden."



OTS: Deutsche Messe AG Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13314 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13314.rss2



Ansprechpartnerin für die Redaktion: Andrea Staude Tel.: +49 511 89-31015 E-Mail: andrea.staude@messe.de



Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.didacta-hannover.de Folgen Sie uns auch auf www.facebook.com/didacta.bildungsmesse