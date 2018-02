Mainz (ots) - Samstag, 17. Februar 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Wir helfen Moderation: Sandra Olbricht



Sie sitzen beide im Rollstuhl und helfen. Sina Wolf und Sebastian Schild wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung zu erfahren. Sina Wolf hat fortschreitenden Muskelschwund, spinale Muskelatrophie. Ob mit Besuchen im Krankenhaus oder mit Hilfe sozialer Netzwerke: Die 16-jährige Schülerin spricht jungen Menschen Mut zu, gibt Tipps und engagiert sich bei Spendenaktionen.



Seit seinem Motorrad-Unfall arbeitet Sebastian Schild ehrenamtlich für Menschen, die durch einen Unfall oder Krankheit plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Er selbst ist querschnittgelähmt und unterstützt im Klinikum Herdecke neue Rollstuhlfahrer beim Mobilitätstraining. Er zeigt ihnen zum Beispiel, wie man sich am besten mit dem eigenen Rollstuhl im Straßenverkehr fortbewegt. Doch auch in ganz praktischen Alltagsfragen kann der 33-Jährige helfen.



Hinter der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten e.V., für welche Sebastian Schild arbeitet, steht ein Netzwerk aus kompetenten Experten wie Juristen und Architekten, das Menschen in solch schwierigen Lebenssituationen berät und hilft.



Samstag, 17. Februar 2018, 15.15 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast sind Johann Lafer, Ralf Zacherl, Rainer Sass, Sarah Wiener und Tim Mälzer.



Samstag, 17. Februar 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Bus und Bahn kostenlos? - Ob und wie es funktionieren kann DDR-Zwangsadoptionsopfer klagen an - Das Schicksal der geraubten Kinder Städte stöhnen über Asyl-Kosten - Am Ende zahlt die Kommune Hammer der Woche - Sinnloses Taubenhaus in Fulda



Samstag, 17. Februar 2018, 23.05 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Fußball-Bundesliga, 23. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - Hoffenheim



1. FC Köln - Hannover 96 SC Freiburg - Werder Bremen Hamburger SV - Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg - Bayern München Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 23. Spieltag FC Ingolstadt - FC St. Pauli Düsseldorf - Greuther Fürth Bielefeld - Darmstadt 98 Holstein Kiel - Erzgebirge Aue



Sonntag, 18. Februar 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft



Fußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 23. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Olympische Winterspiele - Zusammenfassung aus Pyeongchang Leichtathletik: Hallenmeisterschaften - Aktueller Bericht aus Dortmund Extremsport: Newall Hunter - Der Abenteurer im Porträt



