Nur wenige Wirtschaftszweige sind in den letzten Jahren mehr oder genauso schnell gewachsen wie legalisiertes Marihuana. ArcView, eines der führenden Cannabisforschungsunternehmen, geht davon aus, dass die Verkäufe von legalem Marihuana in Nordamerika bis 2021 jährlich um 26 % steigen könnten. Das würde den Umsatz in Nordamerika bis 2021 auf fast 22 Milliarden US-Dollar steigern.



Ebenso hat sich die Sichtweise auf Cannabis verändert. Im Jahr 1995, ein Jahr, bevor medizinisches Marihuana in Kalifornien zugelassen wurde, wollte laut einer Umfrage von Gallup nur ein Viertel der Befragten, dass die Droge national legalisiert wird. Im Oktober 2017 erreichten die Stimmen für die Legalisierung ...

