Die Börse hat ihre historischen Rendite im Jahr 2017 zwar praktisch verdreifacht, aber im Vergleich zum Kryptowährungsmarkt sah sie wie eine flache Linie aus. Im vergangenen Jahr stiegen die Marktkapitalisierungen für Kryptowährungen insgesamt um mehr als 3.300 %. Die Börse hätte Jahrzehnte gebraucht, um ähnliche Renditen zu erzielen.



Auch an Umsatztreibern fehlte es nicht: Nachrichten, Partnerschaften und ein schwächerer US-Dollar trieben die Investoren dazu, virtuelle Währungen zu kaufen. Der Aufstieg der Blockchain-Technologie stand jedoch weit über diesen Umsatztreibern.

Warum Unternehmen so begeistert von der Blockchain sind

Die Blockchain ist das digitale, verteilte und dezentrale Ledger, das oft an Kryptowährungen gebunden ist und ...

