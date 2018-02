Facebook (WKN:A1JWVX) ist nicht mehr cool.



Das soziale Netzwerk verlor 2017 fast dreimal so viele amerikanische Teenager wie ursprünglich von eMarketer erwartet. Etwa 9,9 % der US-Nutzer zwischen 12 und 17 Jahren hatten bis zum Jahresende keine Zeit für Facebook. Die ursprünglichen Erwartungen von eMarketer lagen bei einem Rückgang von 3,4 % bei den Nutzern in dieser Altersgruppe.



Facebook sollte in diesem Jahr in der Lage sein, mehr junge Nutzer zu halten, aber eMarketer geht weiterhin davon aus, dass es etwa 2 Millionen Nutzer im Alter von 24 Jahren und jünger verlieren wird.



In der Zwischenzeit wird Snaps (WKN:A2DLMS) Snapchat voraussichtlich die ...

