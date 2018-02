PyeongChang (ots) -



Procter & Gamble (P&G) ist weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und setzt sich mit der "Danke Mama"-Kampagne zu den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang für eine Welt ohne Vorurteile ein. Im Kern der Kampagne steht die bedingungslose Liebe von Müttern zu ihren Kindern. Carina Vogt berichtete im Rahmen eines großen Beauty-Events im P&G Family Home in PyeongChang über ihren Olympischen Wettkampf, ihre Wünsche für die Zukunft und den Rückhalt ihrer Familie.



Im P&G Family Home erholte sich Skispringerin Carina Vogt von ihrem Wettkampf und ließ sich mit einem Styling von Pantene Pro-V und Olaz verwöhnen. "Das Styling im P&G Family Home war etwas Außergewöhnliches. Hier bekommt man die Möglichkeit, sich ganz entspannt mit anderen Athleten, Freunden und Familien auszutauschen, dadurch kommt ein ganz besonderes 'Olympisches Feeling' auf." Nach ihrem 5. Platz im Skisprung-Wettbewerb am Samstag möchte sie jetzt die Olympischen Winterspiele 2018 nur noch genießen. "Grundsätzlich fühlt man sich bei Olympischen Spielen immer besonders. Es war für mich eine riesige Sache, mich überhaupt wieder für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren", erzählte die Olympiasiegerin von 2014 im Interview und bestätigte, dass sie mit dem Ergebnis aufgrund der Wetterbedingungen recht zufrieden sei. Wie auch bei ihrem Olympiasieg unterstützt ihre Mutter sie auch jetzt, nach der verpassten Medaille: "Wenn ein Wettkampf mal nicht so gut ist, redet mir meine Mutter gut zu. Solche Momente sind dann für mich Gold wert." Für die kommenden Olympischen Winterspiele wünscht sich Carina Vogt weitere Wettkämpfe für die Skispringerinnen. Vor allem der Teamwettbewerb liegt ihr am Herzen: "Die Teamwettbewerbe sind wichtig für den Teamspirit. Es ist ein besonderes Gefühl mit den Teamkolleginnen gemeinsam zu springen." Carina Vogt hat sich in der männerdominierten Sportart Skispringen mit der Unterstützung ihrer Mutter eindrucksvoll durchgesetzt und hat als erste weibliche Olympiasiegerin (Sotschi 2014) dieser Sportart Geschichte geschrieben.



Informationen zur "Danke Mama"-Kampagne:



Zu den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang setzt sich Procter & Gamble mit der internationalen Kampagne für eine Welt ohne Vorurteile ein und würdigt die bedingungslose Liebe von Müttern, mit der sie ihre Kinder vom ersten Tag an begleiten und ihnen helfen ihre Träume zu verwirklichen. P&G feiert Mütter und Väter als erste und größte Fürsprecher ihres Kindes. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.liebestattvorurteile.de.



