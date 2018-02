Berlin (ots) - Die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Patricia Schlesinger, hat sich für neue Partnerschaften bei der Produktion von fiktionalen und dokumentarischen Stoffen für das Fernsehen ausgesprochen. "Wenn der Inhalt und die Konditionen stimmen, sind Streamingdienste und kommerzielle TV-Anbieter mögliche Partner für anspruchsvolle Produktionen. 'Babylon Berlin' sollte kein Einzelfall bleiben", sagte Schlesinger auf einer Podiumsdiskussion beim Produzententag der Allianz Deutscher Produzenten am Donnerstag (15.2.) in Berlin. Auch der rbb werde sich aktiv um solche Partnerschaften bemühen: "Die ARD hat den Anspruch, Geschichten auf höchstem Niveau zu erzählen und unserem Publikum erstklassige Stoffe und Umsetzungen anzubieten. Wenn uns bei diesem Vorhaben Dritte die Hand reichen, sollten wir das nicht leichtfertig ausschlagen, sondern nach Modellen suchen, von denen alle Beteiligten, auch die Produzentinnen und Produzenten, profitieren können."



