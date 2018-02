Ein bisschen Psychologie ist dabei, wenn Unternehmen ihre Produkte an den Kunden bringen. Um den Käufer und seine Bedürfnisse kennenzulernen, finden Firmen Lösungen vom Kuchen-Mann bis hin zu nützlichem Service.

Geschäftsführerin Simone Stargardt stellt den Kundendialog in den Mittelpunkt ihres Tuns. Die 38-Jährige leitet die Standorte der Weiterbildungsakademie carriere & more in der Region Stuttgart, Mannheim und Würzburg. "Der Ansatz ist, die Kommunikation mit unseren Teilnehmern und Interessenten optimal zu gestalten", sagt Stargardt, die Kurse für IHK-Abschlüsse anbietet. Für sie ist ein gelungener Kundendialog ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. "Durch schnelle Reaktionszeiten und echte Hilfe können Firmen positiv auf sich aufmerksam machen", weiß die Buchautorin.

In ihrer Firma jedenfalls wird sofort reagiert. Unter der kostenlosen Hotline wird spätestens nach dem dritten Klingeln abgenommen. Anrufer haben dann eine Person am Ohr, die die Kurse der Akademie wirklich kennt. "Die Hotline betreut unser Lizenzgeber in Nürnberg. Die Kollegen wechseln sich ab", erläutert Stargardt.

Ein externes Callcenter zu beschäftigen kommt für die Unternehmerin nicht in Frage. Dafür ist die Beratung zu speziell. In der Filiale in Fellbach bei Stuttgart kommen etwa zwanzig Kundenanrufe täglich an, in der Firmenzentrale in Nürnberg sind es 1000 im Monat. Mehr als die Hälfte aller Gespräche dauern länger als anderthalb Minuten. Hinzu kommen seit kurzem zwischen 600 und 800 Livechat-Dialoge monatlich.

Wer eine E-Mail an den Stuttgarter Standort schreibt, erhält binnen weniger Stunden Auskunft. Studenten, die sich an ihren Dozenten wenden, bekommen in der Regel innerhalb von 24 Stunden Antwort. Nachrichten an die Zentrale schwanken zwischen 50 und 150 am Tag, je nachdem ob Kursstarts oder Prüfungen anstehen oder Ferien sind. Zu 90 Prozent werden diese direkt vor Ort bearbeitet, speziellere Anfragen werden an die jeweiligen Dozenten oder Standorte weitergeleitet.

Kundenbindung mit Briefen, Kundenkarte und viel ...

