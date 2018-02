Auf dem Weltwirtschaftsforum kritisierte Soros soziale Medien scharf. Nun trennt sich der Milliardär von Aktien der Tech-Giganten.

Großinvestoren in den USA müssen derzeit der Aufsichtsbehörde SEC verraten, was gegenwärtig in ihren Portfolios schlummert - in einem Formular mit der Nummer 13 F. So auch George Soros. Aus dessen Formular lässt sich herauslesen, dass der 87-Jährige auf keinem guten Fuß mit Tech-Giganten steht.

So finden sich - anders als in der offiziellen Mitteilung im vergangenen Quartal - keine Aktien von Facebook, Alibaba oder Amazon in seinem Portfolio mehr. Und auch Apple hat der Investor aus seinem Portfolio rausgeworfen. Allein auf den chinesischen Tech-Riesen Alibaba entfielen noch Ende November vergangenen Jahres 192.400 ...

