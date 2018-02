München - 2017 konnten passiv börsengehandelte Indexfonds mit 633 Mrd. Dollar einen neuen Zuflussrekord aufstellen, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Auch europäische ETFs hätten wieder zugelegt.Im vergangenen Jahr seien in passiv börsengehandelten Indexfonds insgesamt 4,8 Billionen US-Dollar Vermögen verwaltet worden, wie die Börsenzeitung berichte, und damit 36% mehr als 2016. Weltweit seien 2017 mit 633 Mrd. Dollar 67% mehr Anlegergelder neu in ETFs als im Vorjahr mit 378,4 Mrd. US-Dollar geflossen. Allein im Dezember hätten die Mittelzuflüsse 62,1 Mrd. US-Dollar betragen. 74% der Zuflüsse 2017 seien auf Aktienprodukte entfallen, die im vergangenen Jahr zusammengenommen 466,6 Mrd. US-Dollar erreicht hätten. 25% der neu in ETFs angelegten Gelder seien in Anleihen geflossen, 1% in Rohstoffe.

