Kinross Gold hat die Ergebnisse per viertes Quartal 2017 sowie das gesamte Jahr 2017 bekannt gegeben. Analysteneinschätzungen wurden auf Quartalsbasis teilweise verfehlt. So fiel das Ergebnis je Aktie mit 0,01 US-Dollar unter dem Konsens von 0,03 US-Dollar aus. Der Umsatz fiel um 10 %, was ebenfalls mehr war, als Analysten im Mittel erwarteten. Auf Jahresbasis hat Kinross Gold Umsätze in Höhe von 3,3 Mrd. US-Dollar erzielt - 4,89 % weniger als in 2016. Analysten erwarteten ... (David Iusow)

