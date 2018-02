Der Bundesgerichtshof musste sich am Donnerstag gleich zwei Mal mit Amazon befassen. Dabei hat der Online-Riese weitgehend Erfolge erzielt.

Der Internet-Handelsriese Amazon hat sich in zwei markenrechtlichen Auseinandersetzungen vor dem Bundesgerichtshof weitgehend durchgesetzt. Die Revision des österreichischen Herstellers von Matten zur Fußreflexzonenmassage, Gofit Gesundheit GmbH, wies der Senat in seinem Urteil am Donnerstag zurück.

Mit dem zweiten Fall des Herstellers von wasserdichten Taschen und Behältern, Ortlieb, muss sich das Oberlandesgericht München erneut befassen. Beide unterhalten ...

