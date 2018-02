Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start in den Tag gab der deutsche Aktienmarkt alle gesehenen Gewinne im Tagesverlauf wieder ab und beendete den Handel am Donnerstag nur wenig verändert. Wie schon in den vergangenen Tage war erneut zu beobachten, dass Anleger aufgrund der jüngst gestiegenen Unsicherheit momentan in steigende Kurse gerne ihr Risiko herunterfahren, also verkaufen. Der Euro notierte kaum verändert knapp unter 1,25 Dollar. Auch die Anleihen lieferten keinen Impuls, die zehnjährigen Bundesanleihen rentieren kaum verändert bei 0,76 Prozent. Der DAX schloss 7 Punkte fester bei 12.346 Punkten.

DAX-Anleger wechseln an die Seitenlinie - Lage bleibt explosiv

Die Anleger im DAX werden vorsichtiger. Laut der jüngsten Sentiment-Umfrage sind Bullen wie Bären an die Seitenlinie gewechselt und schauen dem Treiben zunächst von dort zu. "Rückzug an die Seite scheint das Motto der Anleger in den vergangenen sieben Tagen gewesen zu sein", kommentierte Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Der DAX habe im betrachteten Zeitraum zwar "nur" 160 Punkte verloren, dies aber unter hohen Schwankungen. Goldberg sieht den Markt weiter in bedrohlicher Lage: Sollte der Index steigen, rechnet der Analyst mit Verkäufen der jetzigen Optimisten, die den Weg nach oben deckelten.

Airbus nach Zahlen gesucht

Gut kamen die Zahlen von Airbus an, die Aktie schloss im MDAX 10,3 Prozent im Plus. Airbus hat den freien Cashflow im vergangenen Jahr dank eines Rekords bei den Flugzeugauslieferungen mehr als verdoppelt und die Prognose damit - ebenso wie beim Gewinn - weit übertroffen. Den Verlierer im DAX stellte RWE mit einem Abschlag von 2,4 Prozent, die Tochter Innogy gab im MDAX um 3,0 Prozent nach. Das Biotech-Unternehmen Brain überraschte mit einer Gewinnwarnung, die Aktie brach in der Folge um 9,8 Prozent ein.

Wenig spektakulär präsentierte sich der Börsengang der Instone Real Estate, die Aktie schloss nach einem IPO-Preis von 21,50 Euro bei 21 Euro. Instone Real Estate legt den Fokus auf die Entwicklung moderner, städtischer Mehrfamilienhäuser und Sanierungsprojekte in Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen Städten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,8 (Vortag: 134,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,87 (Vortag: 4,57) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.346,17 +0,06% -4,42% DAX-Future 12.346,50 -0,23% -3,94% XDAX 12.353,75 -0,56% -3,95% MDAX 25.844,90 +1,65% -1,36% TecDAX 2.534,36 +0,52% +0,21% SDAX 11.967,24 +0,17% +0,68% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,85 15 ===

