Der türkische Ministerpräsident Yildirim will die Beziehungen zu Deutschland verbessern. Deniz Yücel wird deshalb bald freikommen.

Warum sitzt Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis? Die türkische Führung sagt, er habe möglicherweise Straftaten begangen; Staatschef Erdogan behauptete sogar, der Türkei-Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt" sei ein Terrorist, der hinter Gitter gehöre. Die deutsche Seite betont, Deniz Yücel sei unschuldig. Die Türkei benutze ihn vielmehr als Geisel, heißt es zum Beispiel von Abgeordneten des Bundestags, damit Ankara von den Deutschen Zugeständnisse abverlangen könne.

Deniz Yücel könnte bald freikommen. Bei einem Treffen zwischen dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Berlin haben die beiden auch über den Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten gesprochen. Er hoffe auf eine baldige Freilassung, erklärte Yildirim bereits vorab. Die Bundeskanzlerin wies im Gespräch darauf hin, dass die Bundesregierung ein schnelles und rechtsstaatliches Verfahren wünsche. Merkel sagte, sie habe Yildirim darauf hingewiesen, "dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat". Kleine Spuren, doch ihnen könnten Taten folgen.

Yildirim erklärte, dass in Folge eines versuchten Militärputsches in der Türkei "viele Klagen eingereicht" worden seien. Die türkische Justiz habe schlicht sehr viel zu tun, betonte Yildirim. Doch jede Verhandlung sei auch eine Hoffnung, deutete Yildirim an. Komme es zu einem Verfahren, gebe es Hoffnung, erklärte er auf Nachfrage. Das sind keine konkreten Versprechen. In der Welt der Diplomatie sind es Meilensteine. Auch wenn er nicht konkreter wurde, kündigte er damit an, dass Bewegung in den Fall Yücel kommt.

Der 44-jährige arbeitet seit 2015 für die Zeitung des Axel-Springer-Verlags in der Türkei. Eine offizielle Presseakkreditierung - eine Art Arbeitsvisum für im Ausland tätige Journalisten - soll er während seiner Entsendung von den türkischen Behörden nicht erhalten haben. Yücel schrieb kritisch, recherchierte tief und brachte die türkische Regierung damit häufig in Verlegenheit. So enthüllte er zum Beispiel gehackte E-Mails des Energieministers und Erdogan-Schwiegersohns Berat Albayrak, in denen es um mutmaßliche unerlaubte Geldtransfers ging. Außerdem traf Yücel mehrere Mitglieder der verbotenen Organisation PKK.

In den Augen der türkischen Führung war das offenbar zu viel. Seit dem 24. Dezember 2016 ließ die Istanbuler Staatsanwaltschaft nach ihm fahnden. Yücel tauchte für mehrere Wochen unter, wo genau, ist nie offiziell zur Sprache gekommen. Am 14. Februar 2017 stellte er sich in Istanbul der Polizei. Aus seinem Umfeld heißt es, er habe geglaubt, die Beamten würden ihn kurz befragen und dann wieder entlassen. Seitdem sitzt Yücel in Untersuchungshaft, ohne Anklage. Der Fall wirft rechtsstaatlich Fragen auf. Vor allem aber ...

