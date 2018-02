Straubing (ots) - Dass einige Konzerne noch immer die Einhaltung europäischer Standards hinausziehen oder verschleppen, ist unbegreiflich, weil sich selbst in den Vorstandsetagen von US-Unternehmen herumgesprochen haben sollte, dass Verbraucher- und Datenschutz zu den Qualitätsmerkmalen gehören, deren Einhaltung die Kunden erwarten. Ein kleiner Tipp an Google, Facebook und Co: Eine neue Kampagne unter dem Stichwort "Bei uns sind Ihre Daten sicher" rechtzeitig zum Start der europäischen Datenschutz-Grundverordnung im Mai wäre eine gute Idee - vorausgesetzt, sie sind es bis dahin Wirklichkeit.



