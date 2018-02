Der Cyclonis Password Manager ist eine kostenlose, einfach zu verwendende Passwortverwaltungslösung.



Der Cyclonis Password Manager speichert neben den Benutzernamen und Passwörtern Ihrer Website auch Profilinformationen und private Notizen in Ihrem verschlüsselten persönlichen Tresor.



Dublin (ots/PRNewswire) - Cyclonis Limited, ein Entwickler von Softwarelösungen für Datenmanagement und -organisation, freut sich, die Markteinführung seines ersten Produktes mit dem Namen - Cyclonis Password Manager - bekannt geben zu können. Der für Windows und macOS verfügbare Cyclonis Password Manager ist eine kostenlose, funktionsreiche Passwortverwaltungslösung, die von Grund auf neu entwickelt wurde, um sicherzustellen, dass die Passwörter und andere sensible Daten der Benutzer in ihrem persönlichen Tresor verschlüsselt und leicht zugänglich sind, wo immer sie diese benötigen.



Alle Ihre Daten auf allen Ihren Geräten



Zusätzlich zur Speicherung und Organisation von Benutzernamen und Passwörtern erlaubt der Cyclonis Password Manager die Speicherung von privaten Notizen im persönlichen Tresor. Des Weiteren können Benutzer die Daten von Bankkarten und Ausweisdokumenten sowie andere persönliche Informationen speichern. Die intuitive Benutzeroberfläche erlaubt einfachen Zugriff auf Ihre Daten. Die Cloudfunktion des Cyclonis Password Manager (https://www.cyclonis.com/products/password-manager/how-it-works/) bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten über unterstützte Anbieter von Cloudspeichern wie Dropbox, Google Drive, Apple iCloud und Microsoft OneDrive zu speichern und darauf zuzugreifen.



Der Cyclonis Password Manager verschlüsselt, speichert und organisiert Ihre Daten



Der Cyclonis Password Manager verschlüsselt und speichert Ihre Daten, indem er sie Ihrem persönlichen Tresor hinzufügt, der mit AES-256 verschlüsselt ist, einem Verschlüsselungsalgorithmus, der von Militär-, Finanz- und Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt verwendet wird. Um Ihren Tresor zu öffnen und Ihre Informationen zu entschlüsseln, verwenden Sie Ihr persönliches Masterpasswort. Ihr Masterpasswort kennen nur Sie, sodass nicht einmal Mitarbeiter oder Server von Cyclonis Zugriff auf Ihre Passwörter und Daten haben.



Der Cyclonis Password Manager schließt auch den Password Analyzer ein, der nach schwachen, alten, wiederverwendeten und potenziell gefährdeten Passwörtern sucht. Es beurteilt ebenfalls Ihren Total Strength Score - eine visuelle Darstellung der Gesamtstärke des Passwortes für das Websitekonto von Benutzern. Mit dem eingebauten Passwortgenerator können Benutzer schwache und mehrfach verwendete Passwörter durch komplexere ersetzen.



Speichern Sie Ihre Passwörter ganz einfach mit der Cyclonis Password Manager Browsererweiterung



Neben der Desktopanwendung führt Cyclonis (https://www.cyclonis.com/) ebenfalls die Cyclonis Password Manager Browsererweiterung ein. Sie arbeitet mit der Desktopanwendung zusammen und integriert die Funktionen des Cyclonis Password Managers in Ihren Webbrowser. Sie ist derzeit für Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari und Opera verfügbar und bietet die Möglichkeit, Log-in-, Personen- und Zahlungsinformationen auf Webformularen automatisch direkt in Ihrem Browser auszufüllen. Diese Funktion reduziert den Zeitaufwand für das Ausfüllen von Registrierungsformularen und Onlineeinkäufen.



Sowohl die Cyclonis Password Manager Desktopanwendung als auch die zugehörige Browsererweiterung stehen kostenlos zur Verfügung und können von folgender Website heruntergeladen werden https://www.cyclonis.com/products/password-manager/.



Informationen zu Cyclonis Ltd.



Cyclonis Limited, ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, entwirft und entwickelt Desktop-, mobile und cloudbasierte Softwareprodukte, die auf die Vereinfachung der Datenorganisation und -verwaltung ausgerichtet sind. Unsere Anwendungen zielen darauf ab, den Prozess für die Organisation der stetig zunehmenden Menge an Informationen zu rationalisieren, mit denen regelmäßige Computerbenutzer tagtäglich konfrontiert sind.



