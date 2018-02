Liebe Leser,

nun ist also auch bei der Lufthansa der schöne charttechnische Aufwärtstrend Geschichte. Die Korrekturphase der vergangenen Wochen hat dazu geführt, dass der aufwärts gerichtete Trendkanal nach unten verlassen wurde. Daran änderten auch die recht guten Passagierzahlen für Januar 2018 nichts, welche die Lufthansa veröffentlicht hatte. Diese hatten in Bezug auf die Airlines der Lufthansa Group ein Plus bei der Zahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahr von 10,1% gebracht. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...