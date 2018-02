Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta022/15.02.2018/18:25) - Frankfurt, den 15. Februar 2018



Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE informiert hiermit über die heute erfolgte Niederlegung des Verwaltungsratsmandates mit sofortiger Wirkung durch den stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden Stephan Blohm. Die Gesellschaft nimmt die Niederlegung an und bedankt sich bei Herrn Blohm für die geleistete Arbeit. SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE



