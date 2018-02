Gütersloh/Nürnberg (ots) -



Hoher Besuch bei Mestemacher auf der BioFach 2018: Renate Künast informiert sich auch in diesem Jahr persönlich bei Mestemacher über die Bio-Geschäfte. Renate Künast hat 2001, also vor 17 Jahren, als damalige Bundesministerin für Verbraucherschutz für Bio Lebensmittel das deutsche Bio Siegel eingeführt. Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern steht das sechseckige Bio Gütesiegel auch 17 Jahre später für Vertrauen und Schutz der Natur. Die Bio Brot Bäckerei Mestemacher zählt seit 1985 zu den Unterstützern der ehemals grünen Agrarwende. In den 33 zurückliegenden Jahren ist bei Mestemacher der Bio Brotanteil auf 20 Prozent der Erzeugung angewachsen. Der Weltmarktführer für langhaltbare Vollkornbrote und Westfälischen Pumpernickel in ungeöffnetem Zustand profitiert vom weltweiten Bio Lebensmittel Boom. Im Jahresdurchschnitt 2017 wurden pro Monat über 15 Mio. Brotpackungen zum Verkauf im SB-Brotregal ausgeliefert. Dafür benötigt Mestemacher über 13.000 Tonnen konventionellen und ca. 8.700 Tonnen Bio Roggen pro Jahr.



Erfolgreiche Besucherbilanz auf der BioFach 2018



Bio Kunden aus aller Welt geben sich bildhaft gesprochen auf dem Messestand von Mestemacher und der DETMERS Getreide-Vollwertkost die Klinke in die Hand. Die DETMERS Getreide-Vollwertkost GmbH produziert seit 1985 Bio Müslis und Bio Crunchys. Weltweit wächst auch hier die Nachfrage.



