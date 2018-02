Von Markus Fugmann

Nachdem gestern trotz der deutlich höheren US-Inflationsdaten eine vielleicht etwas zu wilde Rally an den Aktienmärkten ablief, kommt heute das "Kommando zurück" mit volatilem Handel. Ein Blick in die Korrekturen seit der Finanzkrise zeigt, dass die Unruhe an den Märkten noch anhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...