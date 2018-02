Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Für chinesische Familien ist das gemeinsame Feiern des Vorabends des chinesischen Neujahrs eines der kostbarsten Rituale. Ein unverzichtbarer Bestandteil dieses Fests ist das Ansehen der Neujahrsgala im Fernsehen. Am 15. Februar wurde in Zhuhai, dem Zentrum für Reform und Öffnung in Südchina, zum ersten Mal eine gleichzeitig stattfindende Galaveranstaltung abgehalten.



An der Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke, einem der Wahrzeichen Zhuhais, wurde eine unglaubliche Formation von unbemannten Flugzeugen (UAV), fahrerlosen Autos und unbemannten Überwasserschiffen (USV) inszeniert. Ein Kunstflugteam und die UAV-Formation, die die wissenschaftliche und technologische Stärke von Guangdong und Tapferkeit verkörperte, bildeten abwechslungsreiche und verblüffende Formen, die zu Beginn der Gala 7 Millionen Zuschauer weltweit in ihren Bann zogen.



Die gerade fertiggestellte Brücke ist die längste Seebrücke der Welt und verbindet Zhuhai mit Hongkong und Macao. Zhuhai ist damit zu einem wichtigen Knotenpunkt der Entwicklungsstrategie innerhalb der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao geworden. In dieser Nacht wurde die Brücke zur spektakulärsten Kulisse und Bühne für die Vorführung technologisch innovativer Geräte zu Lande, zu Wasser und in der Luft.



"Die gleichzeitig stattfindende Veranstaltung in Zhuhai wurde an der Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke und dem Chimelong Ocean Kingdom aufgenommen, was die Offenheit und den Innovationsgeist der Stadt demonstriert", sagte einer der Produzenten der Gala.



"Zhuhai beabsichtigt, sich mit zunehmend modernisierten und internationalisierten Innovationsplattformen zu einem überlegenen Innovationsstandort in der Bay Area zu entwickeln", sagte Yao Yisheng, Bürgermeister von Zhuhai. "Die wichtigsten Hauptorgane für Innovation in Zhuhai florieren mit über 1.400 neuen Hightech-Unternehmen, die hochpräzise, moderne und spezialisierte Industrien umfassen."



Die auf der Gala gezeigten unbemannten Landfahrzeuge werden in Zhuhai von Yunzhou Intelligent Technology Co. Ltd. hergestellt (auch bekannt als Oceanalpha). Zhuhai hat seinen Schwerpunkt auf moderne Fertigungsanlagenindustrien wie Schiffbau und Meerestechnik, Luft- und Raumfahrt und Schienenverkehr gelegt.



Statistiken der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Zhuhai zeigen, dass die Gesamtwertschöpfung in den Hightech-Industrien Zhuhais im Jahr 2017 30,687 Mrd. Yuan erreichte, was 27,8 Prozent der Wertschöpfung in Industrien über der festgelegten Skala entspricht. Die Stadt wird eine nationale Produktionsstätte für die allgemeine Luftfahrt werden und bis zum Jahr 2025 weltweit führend bei der Herstellung der Ausrüstung für die Meerestechnik sein.



Dank der technologischen Innovation Chinas, insbesondere in den Bereichen Großgerätebau und Maschinenbau, hat die Welt ein besseres Verständnis von China. Vermehrt tragen dazu die Innovationen von Zhuhai bei, unter anderem die Mikro-Nano-Satellitenkonstellation zur Fernerkundung Zhuhai-1, die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke und das in China entwickelte, größte Amphibienflugzeug der Welt AG600 (Codename Kunlong).



Während der Countdown für das neue Jahr lief, wurde ein flottes Programm mit dem Thema "Löwentanz im Frühling" aus der gleichzeitig stattfindenden Veranstaltung in Zhuhai erneut live übertragen. Die Trommeln und Gongs im Chimelong International Ocean Resort hielten alle bei Laune, und leuchtende Feuerwerke erhellten den Himmel über der Brücke, als die chinesische Neujahrsglocke ertönte und allen Chinesen auf der ganzen Welt Neujahrsgrüße überbrachte. Zhuhai wird durch die gleichzeitig stattfindende Galaveranstaltung zum innovativen Ausstellungsort Chinas und schickt damit Einladungen in die ganze Welt.



