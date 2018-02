SimScale GmbH ("SimScale"), Anbieter der vollständig Cloud-basierten, ingenieurtechnischen Simulationsplattform, gab heute seine Kooperation mit Siemens PLM Software und Tech Soft 3D bekannt, um den Simulations-Workflow durch besseres CAD-Modell-Handling zu optimieren. SimScale wird die Vorteile der Parasolid Software von Siemens und von HOOPS Exchange im Rahmen des browserbasierten CAE (computergestütztes Engineering) zum Nutzen der Anwender einbringen.

Die neueste, in Kürze verfügbare Version von SimScale, wird Parasolid und HOOPS Exchange integrieren, um einen bequemen und nahtlosen Simulations-Workflow zu ermöglichen, wobei die Ergebnisgenauigkeit der Simulation sowohl im Rahmen der FEA (Finite Element Analysis) als auch der CFD (Computational Fluid Dynamics) weiter verbessert wird.

"Bei SimScale sind wir bestrebt, jeden Designer und Ingenieur in die Lage zu versetzen, von der ingenieurtechnischen Simulation in vollem Umfang zu profitieren unabhängig von dessen Budget, Hardware und Know-how. Dies umfasst die nahtlose Kompatibilität mit dem CAD-System des Kunden und die schnelle, zuverlässige und präzise Vorbereitung von CAD-Daten, um auf raschem Weg zuverlässige Simulationsergebnisse zu erzielen. Die Integration von Parasolid und HOOPS Exchange wird dazu beitragen, genau dies zu erreichen", so David Heiny, CEO und Mitbegründer von SimScale.

Parasolid ist die branchenweit führende geometrische 3D-Modellierungskomponente für Lösungen in den Bereichen computergestützte Konstruktion, Fertigung und technische Analyse (CAD/CAM/CAE), während es sich bei HOOPS Exchange um das führende CAD-Übersetzungs-SDK (Software Development Kit) handelt. Die Anbieter dieser beiden Lösungen streben ständig nach Innovationen im Bereich des 3D-Modellierung, um den ständig wechselnden Branchentrends gerecht zu werden. Hierzu gehört auch die Entwicklung von Best-in-Class-Lösungen für die zunehmende Zahl Cloud-basierter Anwendungen.

"Diese neueste Implementierung von Parasolid in einer Cloud-basierten Anwendung wird Ingenieure in die Lage versetzen, 3D-Modelle allein mithilfe eines Webbrowsers zu simulieren, zu testen und zu modifizieren", erklärte Jim Rusk, Chief Technology Officer bei Siemens PLM Software. "Mit der Wahl von Parasolid verfügt Simscale nun auch über übersetzungsfreie Kompatibilität mit Hunderten anderer Anwendungen, die Parasolid für das Design, die Bearbeitung und den Austausch hochpräziser 3D-Modelle auf Basis des Parasolid XT Datenformats integrieren."

"Aufgrund des raschen technologischen Fortschritts sind unsere Partner weiterhin in der Lage, die Grenzen des Möglichen für die Entwicklung ingenieurtechnischer Software für Web-Technologien zu verschieben. Unsererseits sind wir bestrebt, sie dabei zu unterstützen, die besten ingenieurtechnischen Anwendungen auf schnellste und bequemste Weise zu erstellen", so Gavin Bridgeman, Chief Technology Officer bei Tech Soft 3D. "Wir sind äußerst erfreut über die Partnerschaft mit SimScale und insbesondere über die Möglichkeit, ihre Kunden in die Lage zu versetzen, ihre CAD-Daten entweder auf Parasolid-Basis oder auch sonst problemlos und fehlerfrei auf der SimScale Plattform einzubringen."

Seit der offiziellen Einführung im Jahr 2013 fordert SimScale den "Status quo" des traditionellen CAE-Software-Markts durch das Angebot einer vollständig Cloud-basierten, ingenieurtechnischen Simulationslösung mit Zero-Hardware- und Zero-Software-Footprint-Konzept heraus, die zu einem Bruchteil des Preises seiner Wettbewerber erhältlich ist.

"Die Anwender der Lösungen von SimScale profitieren von einem vollständig kollaborativen, professionellen CAE-Werkzeug, das mehrere Simulationsarten abdeckt, die von einer nahezu unbegrenzten Computerleistung allein über einen Standard-Webbrowser unterstützt werden", erklärte Jon Stevenson, Vorstandsmitglied bei SimScale. "Die Tatsache, dass SimScale in der Cloud läuft, zieht eine Vielzahl von Vorteilen nach sich, darunter der Multi-User-Zugriff, die Kooperationsmöglichkeiten, die bequeme Skalierung von Computer-Ressourcen und die automatisierte Wartung."

SimScale bietet einen "Community Plan" der für alle Nutzer kostenlos zur Verfügung steht, die bereit sind, ihre Projekte zu veröffentlichen. Der "Professional Plan" kann im Rahmen einer kostenlosen 14-tägigen Probezeit getestet werden. Die ersten Schritte mit der Demo-Version beanspruchen nur wenige Minuten und erfordern lediglich einen Standard-Webbrowser.

Weitere Informationen über die Preisgestaltung bei SimScale finden Sie unter https://www.simscale.com/product/pricing/

Hinweis: Parasolid ist eine Marke oder eingetragene Marke der Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern.

Über SimScale

SimScale ist ein Anbieter von leistungsfähiger, webbasierter 3D-Simulationstechnologie, welche die Art und Weise revolutioniert, wie Ingenieure, Designer und Studenten Produkte entwickeln werden. Die fünf Gründer, Maschinenbauer, Informatiker und Mathematiker, sind getrieben von der Idee, jedermann in die Lage zu versetzen, bessere Produkte schneller und kosteneffizienter zu entwickeln, indem Simulationstechnologie einer breiteren Nutzerbasis zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.simscale.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

