Global Business in Practice (Globales Geschäft in der Praxis), der höchst erfolgreiche massive offene Online-Kurs (Massive Open Online Course, MOOC), der von der McDonough School of Business an der Georgetown University angeboten wird, steht jetzt zur Einschreibung bereit.

Global Business in Practice ist der einzige von einer Top-Wirtschafsfakultät angebotene MOOC, der akademische Lernstoffe zum globalen Geschäft mit den Einblicken von führenden Wirtschaftspersönlichkeiten aus mehreren Branchen vereint. Der an das individuelle Lerntempo anpassbare siebenwöchige Kurs ist eine Partnerschaft zwischen der Global Business Initiative der Fakultät, dem Center for New Designs in Learning and Scholarship der Georgetown University und edX. Neu in der zweiten Auflage des Kurses ist ein Modul zu globalem Branding.

Die Teilnehmer lernen von Georgetown-Professoren und Professorinnen sowie den Austausch mit prominenten Führungskräften aus der Wirtschaft, darunter Joe Baratta, Private Equity-Chef bei Blackstone; Mark del Rosso, President und CEO von Bentley Motors, Inc.; Fabrizio Freda, President und CEO von Estée Lauder Companies; Alvaro Fernandez Garza, CEO von ALFA; Franck Moison, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Colgate-Palmolive Company; Stephanie von Friedeburg, Chief Operating Officer bei der International Finance Corporation und Manuel Puig, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Puig, um nur einige zu nennen.

"Nur bei Georgetown McDonough können Sie einen Kurs finden, der anspruchsvolle akademische Lernstoffe im Bereich globale Wirtschaft sowie mit deren Anwendung im wirklichen Leben vergleicht, wie sie von bekannten Führungskräften aus der Wirtschaft betrachtet wird", so Ricardo Ernst, Professor für betriebliche Prozesse und Leiter der Global Business Initiative. "Unser MOOC bietet Teilnehmern von überall in der Welt Zugang zu diesen Lernstoffen und Einblicken, und sie können den Kurs ganz im eigenen Tempo absolvieren."

Als der Kurs zum ersten Mal angeboten wurde, nahmen mehr als 5000 Personen aus 160 Ländern daran teil. In den Diskussionsforen wurden mehr als 500 Beiträge gepostet und ca. 1300 Personen nahmen am Test teil.

Von erfahrenen Geschäftsleuten bis zu Personen, die eben erst ihre Karriere starten, hilft Global Business in Practice Teilnehmern, die neuesten Probleme und Herausforderungen zu verstehen, die im sich heute besonders rasant weiter entwickelnden Geschäftsumfeld bestehen. Der MOOC umfasst qualitativ hochwertige Vorlesungsvideos, Befragungen, Diskussionen, Übungen zur Bewertung durch Gleichgestellte (Peer-Assessment) und Quellen zur weiteren Fortbildung. Darüber hinaus teilt Ernst als Kursbegleiter wöchentliche Beiträge auf einer dedizierten Website, die aktuelle globale Geschäftsprobleme hervorheben, um die MOOC-Sitzungen zu ergänzen.

Weitere Informationen oder die Anmeldeformulare finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180215006166/de/

Contacts:

McDonough School of Business an der Georgetown University

Teresa Mannix, 202-687-4080

tmm53@georgetown.edu